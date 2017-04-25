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Росгвардия создала интернет-проект "Росгвардия. Бессмертный полк"

Общество
25 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В рамках проекта все военнослужащие и сотрудники ведомства смогут рассказать о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Росгвардия в преддверии Дня Победы создала интернет-проект "Росгвардия. Бессмертный полк", где все военнослужащие и сотрудники ведомства могут рассказать о своих родных и близких - участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

"В преддверии Дня Победы Росгвардией начато важное дело по поддержке поистине всенародного Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". На официальном интернет-сайте ведомства открыта страница "Росгвардия. Бессмертный полк", где военнослужащие и сотрудники смогут размещать фотографии и биографические сведения о своих родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне", - уточнили в департаменте. Страница будет действовать на сайте ведомства бессрочно.

В департаменте отметили, что отсканированные фотографии своих родных и близких военного либо послевоенного времени можно направлять по адресу: polk@rosgvard.ru в формате .jpg, добавив известные биографические сведения. "Если нет полных сведений о человеке, то достаточно фамилии и инициалов воина, а также краткого сообщения: "Погиб на фронте", "Умер от ран", "Погиб в плену", "Пропал без вести" и т.д.", - добавили в департаменте.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

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