МЧС России поможет Аргентине в создании агентства по чрезвычайным ситуациям

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС России окажет правительству Аргентины практическую помощь в создании своего агентства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов в ходе встречи с заместителем министра обороны Аргентины Вальтером Себальосом.

"МЧС России с первого дня своего существования оказывает как практическую помощь многим странам мира в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и гуманитарную помощь сотням тысяч людей за рубежом", - сказал Степанов.

Он отметил, что у МЧС с десятками стран мира заключены соглашения и выстроены отношения на межправительственном и министерском уровнях. "Мы готовы рассмотреть элементы взаимодействия с нашими аргентинскими коллегами, оказать практическую помощь в создании структуры агентства. Это может быть консультативная помощь, помощь в организации и обучении сотрудников, а также постоянный обмен опытом по целому спектру вопросов", - добавил первый замглавы МЧС.

"Наша совместная работа позволит понять, как выстроить взаимодействие. Кроме того, это сотрудничество будет полезным и в случае возникновения ЧС", - подчеркнул он.

По словам Себальоса, в Аргентине планируется создание Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, в связи с чем он заинтересовался работой МЧС России. "У вас огромный опыт в ликвидации ЧС. В России огромная территория и ваша работа впечатляет", - сказал замминистра обороны Аргентины, отметив, что РФ применяет самые передовые и современные технологии спасения и является мировым лидером в ликвидации последствий природных пожаров, землетрясений и наводнений.

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Виктор Яцуценко провел экскурсию для аргентинской делегации и познакомил их с российской системой реагирования на чрезвычайные ситуации. Себальосу продемонстрировали также возможности космического мониторинга и систем, которые позволяют прогнозировать возникновение цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.