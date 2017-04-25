МЧС России поможет Аргентине в создании агентства по чрезвычайным ситуациям

Хоккеисты сборной России Капризов и Шестеркин сыграют на Кубке "Алроса"Спорт 25 апреля, 17:11
Не стремятся сохранить: население не открывает вклады, несмотря на угрозу снижения ставокЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:55
Банк "Открытие" потерял 2,6 млрд руб. в "Пересвете"Экономика и бизнес 25 апреля, 16:52
"Билайн" отменил внутрисетевой роуминг по России в новых тарифах и снизил цены в КрымуЭкономика и бизнес 25 апреля, 16:41
СМИ: в Киеве нашли похищенный ранее экземпляр "Апостола" Ивана Федорова 1574 годаОбщество 25 апреля, 16:40
Ученые обнаружили в России новый вид клещевого боррелиозаНаука 25 апреля, 16:38
"Анна Каренина" ярко отметила первый юбилейНовости партнеров 25 апреля, 16:34
В выставке "Дизайн и реклама" приняли участие 183 компании из РФ, СНГ и дальнего зарубежьяНовости партнеров 25 апреля, 16:27
Впервые рожающие молодые мурманчанки получат выплаты и абонементы в филармонию и бассейнВ стране 25 апреля, 16:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МЧС России окажет правительству Аргентины практическую помощь в создании своего агентства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов в ходе встречи с заместителем министра обороны Аргентины Вальтером Себальосом.
"МЧС России с первого дня своего существования оказывает как практическую помощь многим странам мира в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и гуманитарную помощь сотням тысяч людей за рубежом", - сказал Степанов.
Он отметил, что у МЧС с десятками стран мира заключены соглашения и выстроены отношения на межправительственном и министерском уровнях. "Мы готовы рассмотреть элементы взаимодействия с нашими аргентинскими коллегами, оказать практическую помощь в создании структуры агентства. Это может быть консультативная помощь, помощь в организации и обучении сотрудников, а также постоянный обмен опытом по целому спектру вопросов", - добавил первый замглавы МЧС.
"Наша совместная работа позволит понять, как выстроить взаимодействие. Кроме того, это сотрудничество будет полезным и в случае возникновения ЧС", - подчеркнул он.
По словам Себальоса, в Аргентине планируется создание Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, в связи с чем он заинтересовался работой МЧС России. "У вас огромный опыт в ликвидации ЧС. В России огромная территория и ваша работа впечатляет", - сказал замминистра обороны Аргентины, отметив, что РФ применяет самые передовые и современные технологии спасения и является мировым лидером в ликвидации последствий природных пожаров, землетрясений и наводнений.
Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Виктор Яцуценко провел экскурсию для аргентинской делегации и познакомил их с российской системой реагирования на чрезвычайные ситуации. Себальосу продемонстрировали также возможности космического мониторинга и систем, которые позволяют прогнозировать возникновение цунами, землетрясений и других стихийных бедствий.