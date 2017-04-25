"Мишлен" впервые составит гид по ресторанам Таиланда

БАНГКОК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Таиланд впервые дебютирует на страницах авторитетного французского ресторанного путеводителя "Мишлен" (Michelin, Le Guide Rouge). Гид по тайским заведениям будет опубликован до конца года, сообщает Туристическое управление королевства.

Издание выйдет одновременно на тайском и английском языках. Первая редакция путеводителя, как ожидается, будет включать исключительно столичные заведения, однако позднее гастрономическая география расширится. "Бангкок - одна из мировых кулинарных столиц, где вы можете найти и изысканные рестораны от известных шеф-поваров мирового класса, и небольшие семейные закусочные", - считает управляющий директор группы "Мишлен" для Восточной Азии и Австралии Лионель Дантиак.

В Туристическом управлении Таиланда, подписавшем с "Мишлен" соглашение о партнерстве, считают, что внимание авторитетного издания к тайским заведениям общепита положительно скажется на росте турпотока.

Некоторые бангкокские рестораны и сейчас широко известны далеко за пределами Таиланда. Так, к примеру, список авторитетного рейтинга "50 лучших ресторанов Азии", выходящий при поддержке производителя минеральной воды "Санпеллегрино" (S.Pellegrino), уже два года подряд возглавляет ресторан современной индийской кухни "Гагган" (Gaggan). Несколько лет назад это заведение было открыто в Бангкоке шеф-поваром из Индии Гагганом Анандом. Столик здесь и без "мишленовской звезды" придется бронировать за несколько месяцев вперед, заплатив не менее сотни долларов за ужин на одного человека.

На пятой позиции того же рейтинга еще одно бангкокское заведение "Наам" (Nahm), основанное австралийским шеф-поваром, которому удалось сделать один из лучших ресторанов тайской кухни, согласно оценкам критиков. Оба заведения - "Гагган" и "Наам" - входят в рейтинг "50 лучший ресторанов мира" на 7-й и 28-й позиции соответственно, презентованный в начале апреля в австралийском Мельбурне.

Впрочем, как показывает практика, не только именитые рестораны могут претендовать на попадание в путеводитель от "Мишлена". В прошлом году издание отметило две скромных закусочных в Сингапуре, торгующих рисом с курицей и лапшой со свининой.

Ресторанный "Красный гид Мишлен" - престижнейший путеводитель по лучшим ресторанам мира. Первое издание появилось в 1900 году и изначально представляло собой список различных полезных мест, о которых необходимо знать автомобилисту, в том числе отелей, ресторанов и автостоянок. Решение о присуждении и лишений "звезд" принмают эксперты, которые посещают рестораны по всему миру инкогнито.