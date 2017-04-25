Толстой: передача квартиры городу и получение новой по реновации должны быть одновременны

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой (избран от Москвы, фракция "Единая Россия") считает, что подписание документов о передаче в пользу города старой квартиры и получение документов о собственности на новую в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы должно происходить одновременно. По его мнению, этот вопрос должен быть проработан созданной в Госдуме рабочей группой в соответствии с положениями Конституции и Гражданского кодекса.

Политик отметил, что в настоящий момент у депутатов идет региональная неделя, во время которой они много общаются со своими избирателями. "И если еще на прошлом приеме в округе главными проблемами, с которыми приходили люди, были ЖКХ, улучшение жилищных условий и благоустройство территорий, то сейчас граждан беспокоят подробности того, как будет происходить переселение из старых квартир и предоставление новых в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы", - приводит слова Толстого его пресс-служба.

"На самом деле, эти две темы имеют прямую причинно-следственную связь, - полагает парламентарий. - Те люди, которые еще не так давно жаловались мне на прогнившие трубы и протекающие крыши, сегодня приходят и спрашивают, когда они смогут переехать". По его словам, граждане "на самом деле этого ждут, но у них очень много вопросов о том, как технически и юридически будет происходить переселение".

Вице-спикер уточнил, что во время приема избирателей самым часто задаваемым стал вопрос о переходе права собственности с одной квартиры на другую. "Многие боятся быть обманутыми, и их можно понять. Ведь фактически им предстоит своими руками подписать бумаги об отказе от квартиры", - указал он. "Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть подробно проработан рабочей группой и детально прописан в законопроекте", - подчеркнул депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по реновации жилищного фонда Москвы. Ими определяются параметры жилья, предоставляемого при переселении, судьба взносов на капремонт, а также порядок проведения госзакупок по программе реновации. Внесение поправок предусматривается в закон "О статусе столицы РФ" и в отдельные законодательные акты "в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице РФ городе федерального значения Москве".

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все "хрущевки" в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.