Кузнецова обратила внимание на недовольство подростков современными СМИ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на то, что подростки недовольны качеством новостей в средствах массовой информации. В ходе слета детских советов при региональных уполномоченных по правам ребенка, который проходит в Подмосковье, Кузнецова отметила выступление одной из команд подростков, которая предложила создать памятку для детей, позволяющую отличать ложные новости в СМИ от правдивых.

"Этот проект ценен сам по себе как постановка задачи", - сказала она журналистам по итогам слета. Кузнецова призналась, что эта инициатива стала для нее открытием.

"Для меня была открытием эта тема - про правду в СМИ. Это реально было для меня откровением. Дети чувствуют необходимость правды, необходимость тех механизмов, которые помогут им отличить ложь от правды", - заявила детский омбудсмен. По ее мнению, выступление подростков на слете показывает, что дети "уже чувствуют некую манипуляцию (СМИ), которая происходит с ними".

В слете приняли участие 200 делегатов - представителей 18 детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка в регионах Центрального федерального округа, в Крыму, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Севастополе.