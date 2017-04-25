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Межведомственную комиссию по развитию волонтерства сформируют в июле

Общество
25 апреля, 16:14 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 25, апреля. /ТАСС
В работе комиссии примет участие большинство федеральных ведомств - Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, МВД, МЧС, Минюст и т. д.
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КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по развитию волонтерского движения должна быть создана в июле 2017 года согласно плану мероприятий в этой сфере, разработанному по поручению президента РФ Владимира Путина. План впервые представил в Казани сопредседатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ шестого созыва Артем Метелев.

"В работе межведомственной комиссии примут участие большинство ведомств. План мероприятий призван вовлечь в свою реализацию большинство федеральных ведомств (Минобрнауки, Минтруд, Минздрав, МВД, МЧС, Минюст и т. д., Росмолодежь, Минэкономразвития)", - уточнил он корреспонденту ТАСС.

Он охарактеризовал волонтерство как всепроникающий феномен, отметив, что добровольцев можно встретить в любой отрасли или сфере общественной жизни. "И для координации их деятельности необходим межведомственный подход. Сейчас этим занимается Федеральное агентство по делам молодежи, у него ключевая роль должна остаться, потому что в абсолютном большинстве регионов вопросы развития волонтерства отнесены к компетенции органов по делам молодежи. Но мы понимаем, что необходимо в эту работу вовлекать и другие ведомства", - отметил Метелев.

Также к маю планируется разработать критерии и провести оценку вклада волонтерства в развитие России. "Согласно плану мероприятий, к маю 2018 года необходимо разработать методику и провести оценку вклада волонтерского движения в социально-экономическое развитие страны. Затем такой доклад планируется делать ежегодно. Для сравнения: по оценкам, например, вклад волонтеров в экономику США составляет около $75 млрд", - сказал он.

Координатор проекта Департамента инвестиций в социальную сферу направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Алиса Бабина привела другой пример: в Канаде доля вклада добровольчества в ВВП страны равна доле машиностроения.

Освободить от налогов

Кроме того, по словам Метелева, есть предложение освободить организации, покупающие для волонтеров что-либо, от уплаты НДФЛ и страховых взносов. "Если добровольческая организация покупает для волонтеров товары и услуги, по данным затратам она будет освобождена от уплаты страховых взносов и НДФЛ. Это позволит стимулировать организаторов добровольческой деятельности. Такая практика есть в других отраслях и сферах, можно ее перенести в волонтерское движение. У благотворительных и добровольческих организаций итак не так много ресурсов, поэтому эта мера призвана в какой-то степени помочь их работе", - пояснил он.

В послании Федеральному собранию 1 декабря Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал Агентство стратегических инициатив и Общественную палату предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации. Затем президент поручил к 30 апреля 2017 года подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения, включая стандарты взаимодействия волонтеров с органами власти.

Кабинету министров поручено рассмотреть и утвердить данный план, а также обеспечить его реализацию. Доклад от правительства РФ по этому вопросу должен быть сделан до 30 июня 2017 года, далее - один раз в полгода.

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