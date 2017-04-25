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Обманутые дольщики считают, что только президент может решить их проблему

Общество
25 апреля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Дольщики также призывают к ответственности банки за преднамеренное прекращение кредитования строительства, вплоть до лишения лицензий на осуществление банковской деятельности
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Обманутые дольщики считают, что их проблему может решить только президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в проекте резолюции Общероссийского съезда дольщиков, организованного КПРФ. В нем принимают участие 575 представителей из 28 регионов.

"Очевидно, что единственным человеком, чья политическая воля способна решить проблему пострадавших участников долевого строительства, является глава государства", - отмечается в документе. В этой связи участники съезда требуют "проведения Государственного Совета, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным, с участием инициативных групп дольщиков". Кроме этого, участники съезда требуют "выработать механизмы безоговорочного исполнения поручения президента от чиновников исполнительной власти субъектов РФ".

Они считают, что для оперативного решения вопросов по достройке проблемных объектов нужно создать рабочую группу при Министерстве строительства и ЖКХ с участием обманутых дольщиков, а также настаивают на возобновлении рабочей группы по контролю и мониторингу преступлений в сфере долевого строительства при Следственном комитете РФ. В проекте резолюции дольщики призывают провести в нижней палате круглый стол по оценке путей и способов решения их проблемы.

Среди требований обманутых граждан, представленных в документе, - "установить персональную ответственность должностных лиц исполнительных органов власти субъектов за сроки окончания строительства проблемных объектов". Кроме этого, они призывают разработать механизм возврата денежных средств, выделенных банкам и другим ведомствам и агентствам (в частности, АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) в государственный бюджет в случае остановки строительства объекта. В случае банкротства или ликвидации застройщика проценты по ипотеке, удержанные у граждан, по мнению авторов резолюции, должны быть возвращены пострадавшим.

Дольщики также призывают к ответственности банки за преднамеренное прекращение кредитования строительства, вплоть до лишения лицензий на осуществление банковской деятельности, поскольку все застройщики перед кредитованием проходили процедуру проверки и аккредитации.

Кредитные каникулы для обманутых дольщиков

В резолюции дольщики также требуют предоставления кредитных каникул, если строительство объекта приостанавливается. По их мнению, на такую льготу имеют право семьи, где воспитывается ребенок до трёх лет, где один из супругов является неработающим, а также многодетные и молодые (до 30 лет) семьи с одним и более детьми. Срок каникул, как считают дольщики, должен составлять не менее 6 месяцев, а в случае невозобновления строительства кредитные каникулы предлагается продлить еще на полгода.

На их взгляд, необходимо также провести проверки всех остановленных объектов и проверки разрешений на выдачу военных кредитов в связи с массовым, по их словам, обманом граждан, взявших ипотеку на аккредитованные по военной ипотеке объекты жилищного строительства. "Этот механизм нанес непоправимый вред государству и военнослужащим", - утверждают дольщики.

Авторы документа также призывают запретить рекламу объектов, строительство которых приостановлено более чем на шесть месяцев.

После принятия резолюции участники съезда намерены направить ее президенту РФ, премьер-министру, спикеру Госдумы, генеральному прокурору, председателю СК РФ, а также всем руководителям субъектов страны.

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