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СМИ: в Киеве нашли похищенный ранее экземпляр "Апостола" Ивана Федорова 1574 года

Общество
25 апреля, 16:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, апреля. /ТАСС
По данным канала "112 Украина", злоумышленники планировали продать раритет за $150 тыс.
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Здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского

Здание Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского

© wikipedia.org/Leonid Andronov

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники украинского уголовного розыска задержали людей, похитивших в 2016 году из Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского экземпляр "Апостола" Ивана Федорова, напечатанный в 1574 году во Львове. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал "112 Украина".

"Сейчас на ул. Саксаганского в ресторане сотрудники уголовного розыска проводят задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол" 1574 года. Книга находится на месте задержания", - говорится в сообщении.

По данным канала, злоумышленники планировали продать раритет за $150 тыс.

Первое издание "Апостола" датируется 1563-1564 годами. Во Львове книга была напечатана в 1574 году. На сегодня известно о 90 сохранившихся экземплярах. Издание считается самой старой книгой, напечатанной на территории нынешней Украины.

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