"Бриллиантовый" череп и туфельки Золушки: какие странные вещи выбрасывают люди

"Куда можно отдать ненужные вещи?" — один из любимых вопросов многих москвичей. Особенно часто его задают перед Новым годом, но средний житель столицы в любое время наверняка легко наберет пару мешков вещей, которые использовать уже не хочется, а выбросить жалко. Здесь и начинаются сложности: все благотворительные фонды просят отдавать лишь то, чем вы могли бы пользоваться сами. Старые простыни с дырками или футболку с пятном от вина у вас просто не примут.

Фонд "Второе дыхание" — одно из немногих исключений: сюда можно сдать любую вещь. Красивое пальто будет продано в сэконд-хенде, выцветшие, но крепкие брюки отдадут в дом престарелых, а тряпки пустят на переработку. Вещи можно сложить в контейнер фонда — в столице таких десять, они расположены в разных частях города, — и никто не узнает, кто именно пожалел выбрасывать дырявый свитер.

Но люди не ограничиваются тряпками, и в контейнеры часто бросают то, что сложно пристроить. Пульты от телевизоров, старые блокноты с выдранными листами, огромный чемодан... Постепенно склады фонда стали забиваться подобными вещами. "Я очень системный человек, — говорит учредитель "Второго дыхания" Дарья Алексеева. — И я переживаю, когда нам сдают барахло, потому что мне важно, чтобы вещи обращались. Я понимаю, что делать с вещами в плохом состоянии. Но я не знаю, куда деть двухметрового кота или старый советский калькулятор! Я постоянно говорила: давайте все это выбросим, куда-то денем, сожжем!" Пока пиар-директор фонда Сергей Казаков не предложил: а давайте не выбрасывать, а выставлять. Так родилась идея Музея странных вещей. Цель его создателей — не только разгрузить свои склады, но и привлечь внимание людей к тому, что пора менять культуру потребления. Потому что среди такого хлама есть как старье, которое оказалось жаль выбросить, так и новые вещи, купленные за немаленькие деньги. В нашей подборке — самые интересные экспонаты музея.

Дерзкая Снегурочка

Гвоздь коллекции — эротический костюм от известного бренда. Он стоит немалых денег, но кто-то отдал его как ненужную вещь.

"Драгоценный" череп

Чем эта вещь была "при жизни", создатели музея не догадываются. Сделан череп из пластика и стразов.

"Советский набор"

Огромный калькулятор, мужские трусы, детская книжка, лосьон "Крымская роза" и мыло "Красная Москва" были выброшены в контейнер "Второго дыхания" в одной коробке. Возможно, кто-то захотел разом избавиться от воспоминаний о советском детстве.

Туфелька Золушки

Пара хрустальных башмачков была найдена именно так — в горшке с зеленым растениям. Для чего они предназначены, никто так и не понял — то ли пепельницы, то ли подставки для чего-то, то ли просто сувенир.

Старые деньги

В 1998 году такие банкноты можно было бы обменять на одну двухрублевую монетку, но, похоже, обладатели не успели это сделать. Это неденоминированные купюры образца 1995-го года. В 1998 году в России была проведена деноминация. Внешний вид банкнот почти не изменился, и если бы не цвет, эти бумажки можно было бы принять за современные деньги.

Восточные тапочки

Эти блестящие тапочки со стразами навевают мысли об Азии. Видно, кто-то решил, что для жизни в московской квартире они слишком просты.

Опасный калькулятор

Еще одна частичка советского прошлого. Этот калькулятор был создан примерно в 1978 году и работает не на батарейках: его надо подключать к розетке. Правда, создатели музея не рискуют это делать: опасаются, что сгорит не только экспонат, но и вся проводка в здании.

Неваляшка

Самая знаменитая детская игрушка времен СССР. Трудно поверить, что кто-то ее выбросил — ведь в наши дни это настоящий винтаж. Создатели музея считают, что игрушка "символизирует неустойчивость и испуг последнего поколения советских детей перед шатающимся миром".

Бэлла Волкова, Ольга Махмутова