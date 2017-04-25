В Мурманске создадут каталог достопримечательностей для пассажиров иностранных паромов

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МУРМАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Пассажиры иностранных туристических паромов, прибывающих в Мурманск, в скором времени получат возможность воспользоваться единым каталогом местных достопримечательностей. О решении создать такой справочник сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Решено объединить береговые программы, предлагаемые региональными туроператорами, в единый каталог с включением в него основных объектов размещения, питания, точек реализации сувениров местных производителей", - сообщили в правительстве по итогам рабочей встречи с участием представителей Русского географического общества, областного Министерства развития промышленности и предпринимательства, Центра кластерного развития региона, администрации Мурманска и туристического бизнеса.
По мнению участников рабочей встречи, сейчас эти сведения разрознены, что не позволяет туристам получить полное представление об инфраструктуре и достопримечательностях Мурманска. Сведение их в единый каталог поможет сделать пребывание гостей в городе более интересным и комфортным. Сроки создания справочника пока не уточняются.
Развитие круизного туризма в Мурманске идет уже не первый год. Важным шагом на этом пути стало включение Мурманска в перечень портов с 72-часовым безвизовым пребыванием иностранцев в составе туристических групп, прибывших в регион на паромах. Это решение было принято правительством России летом 2016 года.
Для развития морского туризма власти региона заключили соглашение с компанией TT Travel - российским подразделением крупнейшего мирового туроператора TUI, идут переговоры и с другими круизными компаниями.
Для роста круизного туризма в мурманском порту была проведена реконструкция пирса дальних линий, что позволило принимать крупные океанские лайнеры. Инвестиции составили почти 750 млн рублей. Следующим шагом стала реконструкция морского вокзала стоимостью еще почти в 400 млн рублей.
Среди популярных у туристов достопримечательностей Мурманска - монумент Защитникам Заполярья, возвышающийся над Кольским заливом, и памятник коту Семену, потерянному хозяевами в отпуске и вернувшемуся в Мурманск за 3 тыс. км. В круизный сезон, который приходится на летние месяцы, туристы могут насладиться светом полярного дня с его незаходящим круглые сутки солнцем (полярный день в Мурманске длится с 22 мая до 22 июля).
По данным региональных властей, в 2016 г. Мурманскую область посетили 320 тыс. человек, это на 15 тыс. больше, чем годом ранее.