Участники Форума ЕР не могут вернуться из Омска в Москву из-за неполадки на борту Ту-214

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ обещают в самое ближайшее время устранить неполадку на борту самолета Ту-214, на котором участники Форума "Единой России" должны вернуться из Омска в Москву.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, "на борту ложно сработал датчик, сигнализирующий о неплотно закрытой двери". "На борт должны прибыть специалисты, которые проверят исправность датчика и перепрограммируют его, - отметила представитель управделами. По ее словам, после этого пассажиры отправятся в Москву на этом же самолете.
Крылова сказала, что ситуацию контролирует лично генеральный директор СЛО "Россия" Константин Терещенко. Она также принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства, добавив, что в аэропорту Омска им будут созданы все возможные условия на время ожидания.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в числе пассажиров Ту-214 министр культуры Владимир Мединский, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, участники форума "Единой России" и журналисты, сопровождавшие премьер- министра в поездке в Омск.