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Эксперт: более 50% школьников ежедневно едят конфеты и сосиски

Общество
25 апреля, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В то же время каждый день фастфуд употребляют лишь 5% детей, рассказал доктор медицинских наук Александр Батурин
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Не более 5% школьников едят фастфуд каждый день, зато 50% детей ежедневно употребляют конфеты и сосиски. Об этом заявил научный руководитель направления "Оптимальное питание" "Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи" (ранее - НИИ питания РАМН), доктор медицинских наук Александр Батурин на круглом столе в Совете Федерации.

"Да, мы ругаем фастфуд, ничего хорошего в нем нет. Но не более 5% детей школьного возраста потребляют его регулярно", - сказал Батурин, ссылаясь на недавно завершенное исследование Росстата, в котором приняли участие 100 тыс. человек.

"Оно показало, что более 50% детей школьного возраста употребляют регулярно, то есть практически ежедневно, кондитерские изделия, конфеты и печенье, и число таких детей с возрастом растет и доходит до 60%. Колбаса и сосиски - аналогичная ситуация. Начинается от 40%, а кончается более 50%", - сказал Батурин.

Он также добавил, что, согласно полученным данным, каждый десятый ребенок в сельской местности и каждый седьмой ребенок в городе не пользуются школьной столовой. "Причины самые разные. Одна из них связана с тем, что половина детей берет с собой завтраки, вторая половина не ест, потому что кормят невкусно", - уточнил эксперт. По его словам, 40% школьников в России питаются бесплатно.

Говоря в целом о питании детей школьного возраста, Батурин подчеркнул, что оно не сбалансировано. "По калорийности оно достаточно, белков достаточно, по жирам оно избыточно, по большинству витаминов не совсем адекватно, мягко говоря. Количество потребленного жира растет с возрастом", - указал эксперт.

Батурин считает, что учить питаться правильно детей должны учителя. "Школа сама должна заниматься обучением школьников и родителей правильному питанию, уделять этому внимание", - заключил научный руководитель ФИЦ.

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