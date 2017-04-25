Ресурсные центры волонтеров планируется создать по всей России к 2020 году

КАЗАНЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Волонтерские ресурсные центры будут сформированы к 2020 году в каждом субъекте РФ. Об этом ТАСС сообщил сопредседатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ шестого созыва Артем Метелев после презентации плана мероприятий по развитию добровольческого движения в РФ, разработанному по поручению президента РФ Владимира Путина, которая прошла в Казани.

"Ассоциация волонтерских центров формирует сеть таких профильных ресурсных центров. Они уже есть в некоторых регионах (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, планируется открытие в Приморском крае, Красноярске, Челябинской области и т. д.). Органы власти готовы создавать и развивать такую инфраструктуру. Мы планируем к 2020 году в каждом субъекте нашей страны такой ресурсный центр сформировать", - сказал он.

Метелев добавил, что разработана типовая модель ресурсного центра, которая будет внедряться в субъектах РФ. По его словам, ассоциация будет сопровождать центры для того, чтобы они обменивались опытом и практиками с другими регионами. "Тем самым повысится уровень и качество добровольческой деятельности", - считает он.

Метелев отметил, что ресурсные центры - ключевые элементы инфраструктуры волонтерства. Они будут обучать добровольцев, оказывать образовательные услуги организациям, сопровождать добровольческие организации и т. д. Планируется, что центры будут выстраивать эффективную работу по сопровождению добровольческих организаций с органами власти, бизнесом или СМИ. "В конце концов не у всех добровольческих организаций есть помещение, где можно собраться с волонтерами, провести мероприятие, центры также призваны решить и эту проблему", - пояснил Метелев.

Помогут регионам развиваться

Он считает, что центры станут определенными точками входа для федеральных проектов и программ в регион, для проведения крупных событий и форумов. "Если информация заходит в ресурсный центр, то она распространяется по сети, такой же эффект и в обратную сторону, центр призван аккумулировать основные проблемы, сложности у местных организаций и решать их на региональном или федеральном уровне", - отметил собеседник агентства.

Помимо этого ресурсный центр добровольчества призван конвертировать потенциал добровольческих организаций, энергию волонтеров, желание помогать в достижении результатов социально-экономического развития территории. "Например если в регионе стоит приоритет развития внутреннего туризма, то ресурсный центр, используя возможности волонтеров, организаций вовлекает их в эту тему, помогая развивать свой регион - волонтеры начинают проводить туристические маршруты, экомаршруты и т. д. Если стоит вопрос профилактики социально-значимых заболеваний, волонтерские организации свое внимание направляют туда. Это ключевой инструмент вовлечения граждан в решение проблем своего региона, в его развитие", - уверен Метелев.

Синергетический эффект

Как рассказал ТАСС директор Самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев, создание сети таких центров поможет эффективнее проводить работу. "Мы сможем сделать намного больше. Будет кому централизованно передать наши практики, с кем контактировать в регионе. То есть будет группа специалистов, организация, на которую мы сможем положиться, за чьей эффективностью сможем следить и получать практики из других регионов", - объяснил он.

Член Общественной палаты Татарстана, председатель общественного движения "Наше дело" Тимур Сафин надеется, что инфраструктурная сеть в виде центров позволит моментально обмениваться практиками, создаст удобный, непрерывный коммуникативный канал. "Чтобы человек из Калининграда смог знать, что происходит, например, во Владивостоке и эти практики работали синергично", - заключил он.

В послании Федеральному собранию 1 декабря Путин заявил о необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства" в России и призвал Агентство стратегических инициатив и Общественную палату предметно поддержать соответствующие движения и некоммерческие организации. Затем президент поручил к 30 апреля 2017 года подготовить план мероприятий по развитию волонтерского движения, включая стандарты взаимодействия волонтеров с органами власти.

Кабинету министров поручено рассмотреть и утвердить данный план, а также обеспечить его реализацию. Доклад от правительства РФ по этому вопросу должен быть сделан до 30 июня 2017 года, далее - один раз в полгода.