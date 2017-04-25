Минтранс опроверг полный запрет на движение судов в городах-участниках Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ не издавало приказ о полном запрете движения судов в акваториях городов, принимающих матчи Кубка конфедераций FIFA 2017, на время проведения турнира. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Игры на Кубок конфедераций 2017 года пройдут в России с 17 июня по 2 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Отмечается, что разрабатываемый министерством проект приказа об установлении ограничений для плавания маломерных судов проходит процедуру общественных обсуждений. Изменения в маршруты движения водного транспорта и режим его стоянок будут введены в соответствии с необходимыми мерами для организованного и безопасного проведения турнира. "Подчеркнем, что эти меры не будут препятствовать функционированию транспортного, логистического и туристическо-рекреационного комплексов наших городов", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой уменьшить сроки закрытия рек в городе на время проведения матчей Кубка конфедераций. Также губернатор предложил указать конкретные даты, время и районы для введения ограничений. Полтавченко подчеркнул, что ограничение поставит под угрозу начинающийся туристический сезон в Петербурге, может серьезно ограничить права судовладельцев и принести масштабные убытки портовому бизнесу.

Минтранс ранее опубликовал проект об ограничении движения маломерных судов и спортивных парусных судов с 1 июня до 4 июля 2017 года.