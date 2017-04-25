Галина Волчек, Минтимер Шаймиев и еще три лауреата удостоены звания Героя Труда РФ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации пяти лауреатам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом почетные звания присвоены худруку театра "Современник" Галине Волчек, экс-главе Татарстана Минтимеру Шаймиеву, слесарю-монтажнику "Севмаша" Алексею Иванову, главврачу краевой больницы из Краснодарского Края Владимиру Порханову и лесничему Варваре Устиновой.