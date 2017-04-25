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Зимник Нарьян-Мар - Усинск закрылся до следующего сезона

Общество
25 апреля, 18:08 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 25, апреля. /ТАСС
По дороге протяженностью 86 км за сезон проехали более 1000 автомобилей
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 апреля. /ТАСС/. Сезонная зимняя дорога, соединяющая Ненецкий автономный округ с другими регионами, зимник Нарьян-Мар - Усинск, закрыта до следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" прекращает обслуживание зимника Нарьян-Мар - Усинск (Коми). Такой срок был предусмотрен контрактом", - говорится в сообщении.

За время работы зимника по нему проехали более 1000 автомобилей. Пик пришелся на январь, когда жители округа выезжали на праздничные дни в другие регионы.

Протяженность зимника Нарьян-Мар - Усинск составляет 86 километров. Ширина проезжей части 6 метров, расчетная скорость - 50 км/ч, на трудных участках - 30 км/ч.

Согласно проектной документации, планировалось, что единственная дорога, соединяющая НАО с "большой землей", в этом сезоне будет работать до 26 апреля. В прошлом году зимник был закрыт 23 апреля.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.

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