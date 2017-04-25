Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолита

Миронов призвал детей войны потребовать компенсацию от Германии за потерянное детствоПолитика 25 апреля, 18:46
Рекордное количество женщин входит в состав комиссий МОКСпорт 25 апреля, 18:22
Олимпийская чемпионка Воробьева возобновила тренировки и готовится к чемпионату РоссииСпорт 25 апреля, 18:19
Кузнецова просит проверить детдома в Петербурге после случаев насилия над сиротамиОбщество 25 апреля, 18:08
Китай освоит технологии длительного пребывания человека в космосе к 2022 годуКосмос 25 апреля, 18:04
Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолитаОбщество 25 апреля, 18:04
Суд в Киеве продлил арест пятерым экс-бойцам "Беркута" до 23 июняМеждународная панорама 25 апреля, 17:47
Минтранс опроверг полный запрет на движение судов в городах-участниках Кубка конфедерацийОбщество 25 апреля, 17:27
Эксперт: более 50% школьников ежедневно едят конфеты и сосискиОбщество 25 апреля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте Twitter.
"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка. Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита", - написал Собянин.
Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.
Таким образом, мэр опроверг ранее опубликованную в ряде СМИ информацию, которая неверно интерпретировала слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Ранее министр сообщил журналистам на промышленной выставке в Ганновере (Германия), что дома с конструктивными элементами из дерева будут построены в качестве эксперимента в Москве, в том числе, возможно, вместо некоторых снесенных пятиэтажек.
Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.
Если проект будет признан успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе. При этом Мантуров подчеркнул, что этот вопрос министерство обсуждало уже с мэрией Москвы и получило поддержку идеи эксперимента. Такой эксперимент позволит продвигать российские технологии и спрос на продукцию деревообрабатывающей промышленности, а также повысить экологичность домов, уточнили ТАСС в Минпромторге.
В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.
Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдут до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая - июня.
Ранее сегодня главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о начале подготовки к конкурсу на разработку архитектурной концепции кварталов, построенных по программе реновации жилищного фонда столицы. Конкурс пройдет в два этапа в течение ближайшего полугодия. В нем смогут принять участие как российские, так и международные архитектурные бюро.
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы