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Собянин: дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из монолита

Общество
25 апреля, 18:04 дата обновления: 25 апреля, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Мэр столицы назвал сообщения СМИ о строительстве деревянных домов для переселения пятиэтажек "информационной уткой"
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте Twitter.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка. Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита", - написал Собянин.

Таким образом, мэр опроверг ранее опубликованную в ряде СМИ информацию, которая неверно интерпретировала слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Ранее министр сообщил журналистам на промышленной выставке в Ганновере (Германия), что дома с конструктивными элементами из дерева будут построены в качестве эксперимента в Москве, в том числе, возможно, вместо некоторых снесенных пятиэтажек.

Если проект будет признан успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе. При этом Мантуров подчеркнул, что этот вопрос министерство обсуждало уже с мэрией Москвы и получило поддержку идеи эксперимента. Такой эксперимент позволит продвигать российские технологии и спрос на продукцию деревообрабатывающей промышленности, а также повысить экологичность домов, уточнили ТАСС в Минпромторге.

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдут до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая - июня.

Ранее сегодня главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о начале подготовки к конкурсу на разработку архитектурной концепции кварталов, построенных по программе реновации жилищного фонда столицы. Конкурс пройдет в два этапа в течение ближайшего полугодия. В нем смогут принять участие как российские, так и международные архитектурные бюро.

Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

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