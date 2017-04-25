Путин распорядился провести в Кремле 12 июня торжественный прием в честь Дня России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Кремле 12 июня торжественного приема, приуроченного к празднованию Дня России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На прием будут приглашены члены правительства РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители федеральных органов исполнительной и судебной власти, представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы диппредставительств, аккредитованных в РФ.

Торжественный прием в честь Дня России ежегодно проводится в Кремле.