Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин распорядился провести в Кремле 12 июня торжественный прием в честь Дня России

Общество
25 апреля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
На прием пригласят членов правительства, депутатов ГД и членов СФ, представителей федеральных органов исполнительной и судебной власти, представителей конфессий, деятелей культуры и других
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Кремле 12 июня торжественного приема, приуроченного к празднованию Дня России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

На прием будут приглашены члены правительства РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, представители федеральных органов исполнительной и судебной власти, представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы диппредставительств, аккредитованных в РФ.

Торжественный прием в честь Дня России ежегодно проводится в Кремле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция призывает отказаться от участия в публичной акции 29 апреля в центре Москвы
2
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
3
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
4
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
5
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама