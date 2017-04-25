Задержавшийся в Омске самолет с Мединским и Говорухиным готов к вылету

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты перепрограммировали датчик на самолете Ту-214 Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ. "Борт готов к вылету по маршруту Омск - Москва", - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова.
По ее словам, самолет ориентировочно вылетит в 19:00 мск.
Участники Форума "Единой России" не смогли вовремя вылететь из Омска в Москву из-за неполадок на борту Ту-214. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, "на борту ложно сработал датчик, сигнализирующий о неплотно закрытой двери". "На борт должны прибыть специалисты, которые проверят исправность датчика и перепрограммируют его", - отметила представитель управделами. По ее словам, после этого пассажиры отправятся в Москву на этом же самолете.
Крылова сказала, что ситуацию контролирует лично генеральный директор СЛО "Россия" Константин Терещенко. Она также принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства, добавив, что в аэропорту Омска им будут созданы все возможные условия на время ожидания.
Как передает ТАСС с места событий, в числе пассажиров Ту-214 министр культуры Владимир Мединский, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, участники форума "Единой России" и журналисты, сопровождавшие премьер-министра в поездке в Омск.