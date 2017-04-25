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Покушавшийся на Иоанна Павла II турок хочет встретиться с папой Франциском

Общество
25 апреля, 19:48 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Официальных комментариев со стороны Ватикана в ответ на это предложение пока не поступало
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КАИР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Стрелявший в 1981 году в папу римского Иоанна Павла II турок Али Агджа высказал желание встретиться с нынешним главой Ватикана Франциском в Каире, куда понтифик должен прибыть с визитом в ближайшую пятницу. Об этом сообщает электронная версия газеты Gulf news.

"Если Папа Франциск даст согласие на встречу, то я поеду для этого в египетскую столицу", - заявил Али Агджа.

Официальных комментариев со стороны Ватикана по данному поводу пока нет.

Турецкий террорист Мехмет Али Агджа (род. 1958) из подпольной организации "Серые волки" стрелял в первого римского понтифика-славянина (в миру Кароль Войтыла) 13 мая 1981 года. Понтифик был тяжело ранен и прооперирован. После покушения Али Агджа был приговорен итальянским судом к тюремному заключению, но в 2000 году был помилован и экстрадирован в Турцию. Через 10 лет он вышел на свободу.

Иоанн Павел II навестил его в итальянской тюрьме в 1983 году. В 2009 году Агджа объявил о переходе из ислама в христианство и неоднократно говорил о своем намерении принять сан католического священника.

Апостольский визит папы римского Франциска в Египет намечен на 28-29 апреля.

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