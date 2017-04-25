Аксенов: Керченская переправа готова к высокому турсезону 2017 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, готова к пиковым нагрузкам в высокий туристический сезон 2017 года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Керчь, где он осмотрел транспортный комплекс переправы.
"На мой взгляд, переправа полностью готова (к турсезону - прим. ТАСС), - привела слова Аксенова его пресс-служба. - Основная цель - перевезти пассажиров без лишнего времени ожидания на площадках. Считаю, что коллектив переправы и в этом году справится с поставленными задачами".
По словам Аксенова, сейчас на переправе работает шесть паромов, очередей нет, жалоб на работу переправы не поступает. "Надеюсь, что и в сезон работа будет выстроена таким же образом", - отметил глава региона.
Керченская переправа является единственной автотранспортной артерией между Крымом и Краснодарским краем, она используется для пассажирских и грузовых перевозок. По прогнозу "Морской дирекции", в этом году на переправе ожидается пассажиропоток в объеме 6,4 млн человек. Пассажиропоток через Керченскую паромную переправу в 2016 году вырос на 31,2% - до 6,25 млн.