Члены СПЧ считают проспект Сахарова адекватной площадкой для акции оппозиции 29 апреля

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают предложенный мэрией Москвы проспект Сахарова адекватной площадкой для проведения 29 апреля оппозиционной акции. Об этом ТАСС сообщил глава СПЧ Михаил Федотов по итогам состоявшейся встречи членов Совета с представителями главного управления МВД РФ по Москве.

"Учитывая, что мэрия Москвы предложила организаторам площадку в центре Москвы, и то, что это проспект Сахарова, согласитесь, это не просто адекватная альтернатива, но и символичная", - сказал Федотов. Он также добавил, что члены СПЧ готовы сами передать главе государства петиции от участников акции. "С такой инициативой выступил член СПЧ Андрей Бабушкин, и мы все ее поддержали. У нас есть опыт приема обращений от граждан во многих регионах, в которых мы проводили выездные заседания", - добавил председатель Совета.

Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинке, в конце которого передать в администрацию президента петиции. После предложения городских властей перенести шествие со Славянской площади на проспект Академика Сахарова организатор акции Мария Баронова написала на своей странице в Facebook, что "акцию нельзя проводить ни в каком другом месте".

В свою очередь, в мэрии Москвы объяснили отказ в согласовании акции по заявленному маршруту ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов. При этом в мэрии выразили надежду на поиск компромисса с организаторами акции.