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Более 6 тыс. идей по благоустройству поступило на портал "Моногорода.рф"

Общество
25 апреля, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Все полученные на сайте инициативы направлены в Фонд развития моногородов для дальнейшей передачи в муниципалитеты
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Итоги работы краудсорсинговой платформы "Моногорода.рф", на которой жители оставляли свои предложения по благоустройству ключевых городских территорий, подведены в Москве. На сайт поступило более 6 тыс. идей развития моногородов от граждан из разных регионов, сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.

"За время работы краудсорсинга сайт посетило более 100 тысяч уникальных пользователей, которые оставили 6311 идею по улучшению городской среды", - говорится в сообщении.

Сбор идей и предложений завершился в марте, все они размещены в специальном разделе сайта "Идеи". Работа краудсорсингового портала "Моногорода.рф" способствовала выяснению нужд и потребностей непосредственно горожан, отмечают в пресс-службе.

"Краудсорсинг и все, что связано с энергией масс, - это сложный процесс. Мы ему учимся, и я вижу, что во многих моногородах этому уже научились. Невозможно сделать горожан счастливыми, если они в этом не будут принимать никакого участия - только вместе с ними, только опираясь на их видение и мнение", - отметил первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов.

Все полученные на сайте инициативы были направлены в Фонд развития моногородов для дальнейшей передачи в муниципалитеты. Администрации городов на основании материалов, полученных от фонда, смогут выстраивать свою работу и планы по благоустройству в последующие годы, опираясь именно на те идеи и предложения, что были высказаны горожанами в рамках данного проекта.

Платформа для краудсорсинга

Некоторые моногорода включили идеи, предложенные жителями на страницах сайта "Моногорода.рф", в программу благоустройства 2017 года. Среди них Нижнекамск, Армянск, Кольчугино, Павловск, Камские Поляны, Набережные Челны, Магнитогорск, Петровск, Кумертау, Красновишерск, Калтан, Новокузнецк, Вязники, Киселевск, Кирово-Чепецк, Лесной, Топки, Краснотурьинск, Нытва и Тольятти.

В конце 2016 года была запущена онлайн-платформа "Моногорода.рф" - коммуникационная площадка программы "5 шагов благоустройства", которая реализуется в рамках совместного комплексного проекта развития городской среды, разработанной КБ "Стрелка" и АИЖК при поддержке Фонда развития моногородов. Главной целью программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в моногородах России. Как отметила руководитель программы комплексного развития моногородов, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, сегодня программа модернизации моногородов находится в активной стадии реализации.

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