Самолет с Мединским и Говорухиным вылетел из Омска в Москву

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Самолет Ту-214 с участниками форума партии "Единая Россия" вылетел из Омска в Москву.
Ранее этот борт не мог вылететь по расписанию из-за неполадок. Пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова сообщила ТАСС, что "на борту ложно сработал датчик, сигнализирующий о неплотно закрытой двери". Специалистам специального летного отряда "Россия" удалось перепрограммировать датчик, устранив неполадки, и пассажиры смогли вылететь в столицу этим же самолетом. Ранее не исключалось, что придется задействовать резервный борт, который должен был прибыть из Москвы
Как передает ТАСС с места событий, в числе пассажиров Ту-214 находятся министр культуры Владимир Мединский, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, участники форума "Единой России" и журналисты, сопровождавшие премьер-министра Дмитрия Медведева в поездке в Омск.