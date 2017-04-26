Россия до 2025 года потратит $18 млн на поддержку коренных народов

ООН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия выделила в 2016 году около $7,6 млн на поддержку коренных народов, а до 2025 года на эти цели предусмотрены ассигнования в размере $17,8 млн. Об этом заявил во вторник глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, выступая на Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

По его словам, Россия стремится "сохранить все разнообразие уникальных культур и не допустить исчезновения ни одной из них", в связи с чем продолжит "уделять особое внимание вопросам государственной поддержки и обеспечения комфортных условий для всех народов", проживающих на территории страны.

Как сообщил Баринов, "на реализацию мер по поддержке коренных малочисленных народов в 2016 году было выделено около $7,6 млн из федерального, региональных и муниципальных бюджетов". "В рамках реализации государственной национальной политики в отношении коренных народов предусмотрены ассигнования в размере $17,8 млн до 2025 года", - сказал глава ФАДН. Он уточнил, что эти средства направляются в том числе на строительство детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, а также выпуск газет, книг и учебников на родных языках коренных народов.

Руководитель федерального агентства подчеркнул, что российский опыт по обеспечению прав и интересов коренных народов "может служить примером для других государств". Как напомнил Баринов, уже в 90-е годы прошлого века, задолго до принятия Декларации ООН о правах коренных народов, в России действовали федеральные законы, разработанные на основе ключевых международных принципов в этой области. "28 субъектов Российской Федерации, на территории которых проживают коренные малочисленные народы, располагают широким арсеналом полномочий и ресурсов по содействию реализации их интересов", - сообщил он.

В штаб-квартире ООН в понедельник открылась 16-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, участие в которой принимают около тысячи представителей малых народов мира. В течение двух недель правительственные делегации и представители различных этносов будут обсуждать реализацию Декларации прав коренных народов, принятую Генеральной Ассамблеей в 2007 году. В документе нашла отражение необходимость сохранения культурной идентичности малых народов, в том числе их языка, религии и традиций, а также закреплено право на участие в политической, экономической и социальной жизни стран, в которых они проживают.