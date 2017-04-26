"Известия": Минприроды обяжет компании компенсировать потери леса

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды совместно с Рослесхозом разрабатывает законопроект, согласно которому компании, занимающиеся вырубкой леса в ходе своей деятельности, будут обязаны восстанавливать лесной фонд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского.
"В правительстве прорабатывается законопроект об обязательном восполнении вырубленных лесных массивов всеми участниками лесозаготовительного процесса. Речь идет также и о государственных корпорациях, в том числе РЖД и "Росавтодоре", - цитируется Донской.
По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Соответствующие поправки направлены на согласование в профильные министерства и ведомства.
"Разумеется, есть понимание того, что утраченные в ходе работы леса не сразу будут восстановлены. На сегодняшний день процедура по передаче земель из одного фонда в другой реализуется через решения правительства в каждом конкретном случае", - подчеркнул министр.