Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": Минприроды обяжет компании компенсировать потери леса

Общество
26 апреля, 1:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Отмечается, что речь идет также и о государственных корпорациях, в том числе РЖД и "Росавтодоре"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды совместно с Рослесхозом разрабатывает законопроект, согласно которому компании, занимающиеся вырубкой леса в ходе своей деятельности, будут обязаны восстанавливать лесной фонд. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Минприроды Сергея Донского.

"В правительстве прорабатывается законопроект об обязательном восполнении вырубленных лесных массивов всеми участниками лесозаготовительного процесса. Речь идет также и о государственных корпорациях, в том числе РЖД и "Росавтодоре", - цитируется Донской.

По его словам, законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии. Соответствующие поправки направлены на согласование в профильные министерства и ведомства.

"Разумеется, есть понимание того, что утраченные в ходе работы леса не сразу будут восстановлены. На сегодняшний день процедура по передаче земель из одного фонда в другой реализуется через решения правительства в каждом конкретном случае", - подчеркнул министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
2
Итудис: баскетболисты ЦСКА заслужили выход в "Финал четырех" Евролиги
3
Самолет с Мединским и Говорухиным вылетел из Омска в Москву
4
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
5
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
6
Госдеп США обеспокоен ударами ВВС Турции на севере Сирии и Ирака
7
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"
Темы дня
Загрузка...
Реклама