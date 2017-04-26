Из-за вспышки кори в Европе пострадали более 4 тыс. человек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек пострадали с начала года в результате распространения кори в европейских странах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В странах европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Общее число пострадавших составляет более 4000 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, случаи заболеваний зарегистрированы в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии. В частности, в Румынии и Италии выявлено наибольшее число пострадавших.

Как отмечает ведомство, причиной распространения кори стал низкий уровень иммунизации населения стран.

В настоящее время в странах ведется локализации очагов болезни, а также вакцинация населения. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.