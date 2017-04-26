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Хабаровский край приобретет три вертолета Ми-8 в лизинг на сумму около 1,5 млрд рублей

Общество
26 апреля, 3:52 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Вертолеты приобретаются для санавиации
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ХАБАРОВСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровские край до конца 2018 года приобретет в лизинг три вертолета Ми-8 для санавиации на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, выступая с отчетом перед депутатами Законодательной думы края.

"Правительство края приложило усилия, чтобы стать участником федерального приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации". В его рамках в предстоящие два года предусмотрено приобретение трех вертолетов Ми-8 на условиях лизинга. Это немалые деньги, стоимость одного вертолета с учетом лизинговых платежей - 492 млн рублей", - сказал в своем отчете Шпорт.

Он добавил, что планируется также построить узловую вертолетную площадку на базе "Городской больницы №2" в городе Комсомольске-на-Амуре, где создано реанимационное отделение и формируется современный кардиологический центр.

"У нас в 12 районах края есть поселения, которые относятся к труднодоступным. В них проживает 305 тысяч человек. Поэтому важно, чтобы медицина была мобильной и врачи могли быстро добраться до больных и в труднодоступных районах края", - отметил губернатор. По его словам, санитарная авиация в Хабаровском крае ежегодно выполняет по 500 вылетов и эвакуирует более 1 тысячи заболевших и пострадавших.

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