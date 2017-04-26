В Хабаровском крае на создание 122 пунктов медпомощи в селах потратят 4 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Правительство Хабаровского края до 2020 года реализует программу строительства 122 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий в малых населенных пунктах, в 2017 году будут сданы два пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, выступая с отчетом за 2016 год в Законодательной думе края.

"Правительство края для малых населенных пунктов разработало программу строительства ФАПов и амбулаторий. Отмечу - это недешевая программа, под 4 млрд рублей. Всего планируем к строительству до 2020 года 100 ФАПов и 22 амбулатории во всех муниципальных районах края. В этом году первые объекты по этой программе будут построены в поселках Средний Ургал в Верхнебуреинском районе и Сита в районе имени Лазо", - рассказал Шпорт, выступая в региональном парламенте.

Глава региона добавил, что необходимо развивать инфраструктуру оказания первичной медицинской помощи на местах, особенно в удаленных и малонаселенных поселениях.

30 новых автомобилей скорой помощи

Правительство Хабаровского края планирует поставить в медицинские организации региона в 2017 году 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

"В этом году постараемся выйти на поставку не менее 30 автомобилей скорой помощи", - сказал Шпорт. По словам губернатора, за последние пять лет в городские округа и во все 17 муниципальных районов края поставлено 154 новых автомобиля скорой помощи (2012 г. - 71, 2013 г. - 17, 2014 г. - 16, 2015 г. - 22, 2016 г. - 28).

Глава региона отметил, что с 2017 года регион стал участником федерального приоритетного проекта "Электронное здравоохранение". "По нему организации, оказывающие в районах края первичную медико-санитарную помощь, перейдут на электронные сервисы работы. Жители края смогут легко записаться к врачу, получить нужную справку, иметь доступ к своей электронной медицинской карте через личный кабинет пациента "Мое здоровье", - рассказал он.