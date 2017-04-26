Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хабаровском крае на создание 122 пунктов медпомощи в селах потратят 4 млрд рублей

Общество
26 апреля, 4:21 дата обновления: 26 апреля, 4:23 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Программа будет реализована до 2020 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Правительство Хабаровского края до 2020 года реализует программу строительства 122 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий в малых населенных пунктах, в 2017 году будут сданы два пункта. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Шпорт, выступая с отчетом за 2016 год в Законодательной думе края.

"Правительство края для малых населенных пунктов разработало программу строительства ФАПов и амбулаторий. Отмечу - это недешевая программа, под 4 млрд рублей. Всего планируем к строительству до 2020 года 100 ФАПов и 22 амбулатории во всех муниципальных районах края. В этом году первые объекты по этой программе будут построены в поселках Средний Ургал в Верхнебуреинском районе и Сита в районе имени Лазо", - рассказал Шпорт, выступая в региональном парламенте.

Глава региона добавил, что необходимо развивать инфраструктуру оказания первичной медицинской помощи на местах, особенно в удаленных и малонаселенных поселениях.

30 новых автомобилей скорой помощи

Правительство Хабаровского края планирует поставить в медицинские организации региона в 2017 году 30 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

"В этом году постараемся выйти на поставку не менее 30 автомобилей скорой помощи", - сказал Шпорт. По словам губернатора, за последние пять лет в городские округа и во все 17 муниципальных районов края поставлено 154 новых автомобиля скорой помощи (2012 г. - 71, 2013 г. - 17, 2014 г. - 16, 2015 г. - 22, 2016 г. - 28).

Глава региона отметил, что с 2017 года регион стал участником федерального приоритетного проекта "Электронное здравоохранение". "По нему организации, оказывающие в районах края первичную медико-санитарную помощь, перейдут на электронные сервисы работы. Жители края смогут легко записаться к врачу, получить нужную справку, иметь доступ к своей электронной медицинской карте через личный кабинет пациента "Мое здоровье", - рассказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шпорт, Вячеслав Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
14
В черном-черном городе: в Великобритании прошел уик-энд для готов
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
2
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
3
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
4
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке
7
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Темы дня
Загрузка...
Реклама