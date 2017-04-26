Заксобрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга не стало включать в повестку вопрос о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Большинство депутатов проголосовало против включения в повестку заседания этого вопроса, который пытались внести "с голоса" представители "Яблока" и Партии роста.

"Мы считаем, что в соответствии с законом мы должны рассмотреть вопрос по референдуму по существу и настаиваем на его включении в повестку", - сказал депутат Максим Резник.

В минувшую пятницу Комитет по законодательству Заксобрания рекомендовал городскому парламенту отклонить заявку на референдум и не включил этот вопрос в повестку заседания 26 апреля.

"Документ поступил к нам 4 апреля, мы его рассмотрели 21 апреля, в установленные законом сроки. Внесен проект постановления (Заксобрания - прим. ТАСС) против проведения референдума", - сообщил агентству глава комитета Денис Четырбок. Он пояснил, что следующим шагом будет рассмотрение этого проекта всеми депутатами, но в повестку дня по регламенту документ может быть внесен не ранее чем через 20 дней после решения.

Позиция комитета по законодательству вызвала негативную реакцию противников передачи собора: в "Яблоке" намерены подать иск о бездействии Заксобрания, если рассмотрение будет затягиваться, а петербургские справороссы заявили, что будут добиваться роспуска городского парламента, если депутаты выскажутся против референдума.

История вопроса

28 марта Избирком Петербурга со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

Если голосование будет назначено, то оно будет первым с 1991 года, когда горожане решали вопрос о возвращении северной столице исторического имени Санкт-Петербург.

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.