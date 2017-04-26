Отличники "Тотального диктанта" получат по 11 словарей русского языка

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Всем отличникам "Тотального диктанта" этого года будет вручен комплект из 11 современных электронных словарей русского языка. Об этом в среду сообщили в пресс-службе образовательного проекта.

"Каждый из 20 тысяч отличников диктанта получит уникальный код доступа для скачивания словарей на сайте Деньсловаря.рф", - отметили в пресс-службе. "Электронные версии современных академических словарей - это результат совместной работы коллектива лексикографической программы "Словари XXI века" и известной российской технологической компании - ABBYY. В будущем на этой основе будет построен крупнейший в мире универсальный словарный ресурс русского языка и языков народов РФ", - отметил руководитель программы "Словари XXI века" Константин Деревянко.

"Оценка "отлично" - это результат постоянной работы над повышением уровня своей грамотности, поэтому идея программы "Словари XXI века" поощрить отличников различными типами словарей, к которым они могут обратиться в любой момент, нам кажется очень правильной. Отмечу, что таких словарей нет в интернете в свободном доступе, у отличников будет индивидуальный ключ, с помощью которого они скачают подаренный комплект словарей", - пояснила руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 858 городах России и мира, подготовленный специально для диктанта текст Леонида Юзефовича "Город на реке" написали более 200 тысяч человек.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - показать, что быть грамотным - важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета.

"Словари XXI века" - общероссийская лексикографическая программа современных фундаментальных, базовых и школьных словарей русского языка. Программа "Словари XXI века" формируется объединенным научно-редакционным советом издательства и Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Председатель совета - академик А. М. Молдован.