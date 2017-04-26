"Молодая гвардия" просит МВД проверить интернет-площадки, торгующие сертификатами ЕГЭ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) направили обращения в МВД, Минобрнауки и Рособрнадзор с просьбой проверить 115 интернет-площадок, где мошенники предлагают купить сертификаты о сдаче ЕГЭ или ответы по предстоящему единому госэкзамену. Об этом сообщила в среду ТАСС член координационного совета МГЕР, руководитель проекта "МедиаГвардия" Анна Рогачева.

"В ходе мониторинга, который прошел в середине апреля, нами было выявлено 115 площадок в российском сегменте интернета, где пользователям предлагают приобрести либо ответы на ЕГЭ, либо сертификаты (о сдаче ЕГЭ - прим. ТАСС) с нужными баллами. Нами был подготовлен и выслан ряд обращений в Министерство образования и науки, МВД, Рособрнадзор, профильный комитет Госдумы с просьбой обратить внимание на результаты нашего мониторинга и провести соответствующие проверки", - сказала Рогачева.

Она уточнила, что значительная часть выявленных ресурсов представляла из себя закрытые группы в социальной сети "ВКонтакте". "Стоимость ответов на один экзамен ЕГЭ мошенники оценивают от 500 до 5 тысяч рублей, стоимость сертификата варьируется от 12 тысяч до 15 тысяч рублей", - заключила Рогачева.