ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за все годы измерений и составила 85%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% - максимальный показатель за все годы измерений. Этот процент высок во всех социально-демографических группах", - говорится в сообщении. При этом, индекс счастья (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 72 пункта по сравнению с 66 в 2016 году, 48 в 2010 году и 17 в 1990 году.

Счастливыми россиян по-прежнему делают, прежде всего семья и дети - так, 32% опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, причем данный показатель вырос на 12% за последние полгода, еще 19% - благодаря детям. Для каждого пятого респондента (21%) хорошее самочувствие является необходимым условием счастья. Кроме того, удовлетворенность жизнью россиянам приносит также хорошая работа (14%). Несчастными россиян делают материальные трудности (9%), низкий уровень зарплаты (6%) и плохое самочувствие (6%).

Согласно данным опроса, половина россиян (50%) отметили примерно равное число счастливых и несчастливых людей в своем окружении. При этом, более трети (35%) опрошенных считают, что большинство их знакомых и близких - счастливые люди.

"В условиях, когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости. В последние месяцы их было немало: наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными "генераторами" счастья продолжают оставаться факторы личной жизни", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта - 2 апреля 2017 г. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.