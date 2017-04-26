ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума

Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунахСпорт 26 апреля, 11:30
Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 26 апреля, 11:27
Корпоративные волонтеры расширяют спектр своей деятельностиСоциальная ответственность 26 апреля, 11:22
Инноваторов образования объединили в единую сетьСоциальная ответственность 26 апреля, 11:13
Эксперты разработали проект стратегии развития экспорта ж/д машиностроенияТранспорт 26 апреля, 11:05
"Галс-Девелопмент" приступил к монолитным работам по надземной части ЖК "Достояние"Новости партнеров 26 апреля, 11:03
Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразияСоциальная ответственность 26 апреля, 10:57
Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурораПолитика 26 апреля, 10:43
Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕСпорт 26 апреля, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за все годы измерений и составила 85%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% - максимальный показатель за все годы измерений. Этот процент высок во всех социально-демографических группах", - говорится в сообщении. При этом, индекс счастья (в диапазоне от -100 до 100 пунктов) составил 72 пункта по сравнению с 66 в 2016 году, 48 в 2010 году и 17 в 1990 году.
Счастливыми россиян по-прежнему делают, прежде всего семья и дети - так, 32% опрошенных чувствуют себя счастливыми благодаря семье, причем данный показатель вырос на 12% за последние полгода, еще 19% - благодаря детям. Для каждого пятого респондента (21%) хорошее самочувствие является необходимым условием счастья. Кроме того, удовлетворенность жизнью россиянам приносит также хорошая работа (14%). Несчастными россиян делают материальные трудности (9%), низкий уровень зарплаты (6%) и плохое самочувствие (6%).
Согласно данным опроса, половина россиян (50%) отметили примерно равное число счастливых и несчастливых людей в своем окружении. При этом, более трети (35%) опрошенных считают, что большинство их знакомых и близких - счастливые люди.
"В условиях, когда давление неблагоприятных обстоятельств оказывается затяжным, общественное сознание готово жадно впитывать любые позитивные новости. В последние месяцы их было немало: наметившийся рост промышленного производства и ВВП в целом, укрепление рубля. Вместе с тем, не стоит забывать, что основными "генераторами" счастья продолжают оставаться факторы личной жизни", - прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта - 2 апреля 2017 г. Объем выборки 1800 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.