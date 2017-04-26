Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных

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После первых весенних ливней в заливе Свиней начался "сезон крабов" — полчища ракообразных выходят на сушу, спариваются, а затем отправляются к морю, чтобы отложить потомство. Ежегодно посмотреть на это природное шоу приезжают сотни туристов. Однако для самих кубинцев нашествие ракообразных сопряжено с определенными неудобствами. К примеру, на время миграции крабов действуют ограничения для транспорта, владельцы которого должны передвигаться с осторожностью, чтобы не передавить морских гадов. Двери домов приходится держать закрытыми, поскольку несколько десятков крабов могут спокойно заползти внутрь. Да и проку от этих ракообразных никакого — кубинцы не едят мясо красного краба, так как считают его токсичным. Зато как красиво!