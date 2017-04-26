Россия заняла 148-е место в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия заняла 148-е место в мировом рейтинге свободы прессы, ежегодно составляемом экспертами международной организации "Репортеры без границ".

В 2016 году Россия также располагалась на 148-й строчке списка, а годом ранее - на 152-й.

Всего в рейтинге представлены 180 государств. Первое место занимает Норвегия, следом за ней Швеция, на третьем месте - Финляндия, которая до этого шесть раз подряд возглавляла рейтинг. Замыкает список КНДР.

По сравнению с прошлым годом ухудшили свои позиции в рейтинге США и Великобритания. Обе страны опустились на две строчки, заняв 43-е и 40-е место соответственно. Ухудшение позиций США создатели рейтинга связали с приходом к власти в стране Дональда Трампа, а Великобритании - с кампанией по выходу страны из состава ЕС.

Из бывших советских республик наилучшие результаты показали Эстония, занявшая 12-е место, Латвия - 28-е место и Литва - 36-е. Далее следуют Грузия (64-е), Армения (79-е), Молдавия (80-е), Киргизия (89-е), Украина (102-е), Таджикистан (149-е), Белоруссия (153-е), Казахстан (157-е), Азербайджан (162-е), Узбекистан (169-е) и Туркмения (178-е).

Рейтинг составляется с 2002 года. В рейтинге учитываются такие показатели как плюрализм, независимость СМИ, безопасность и свобода журналистов.