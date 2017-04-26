Для вакцинации оленей от сибирской язвы на Ямале привлекут ветеринаров из других регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Ветеринаров из регионов Урала и Сибири привлекут для вакцинации поголовья северных оленей от сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Всего будет задействовано 170 специалистов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Для проведения масштабных работ по вакцинации всего поголовья потребуется 170 специалистов. Помимо мобилизации работников подразделений ветеринарной службы округа, к процессу планируется привлечь ветеринаров сельхозпредприятий, людей, живущих в поселках и обладающих необходимым образованием, а также небольшое количество приезжих работников из соседних регионов. Так, в Тазовский район планируется пригласить студентов Омского государственного аграрного университета для отработки теоретических знаний на практике", - цитирует пресс-служба руководителя службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко.

В 2017 году планируется привить от сибирской язвы все поголовье оленей - на данный момент это более 730 тыс. животных, но после отела (рождения новых оленей - прим. ТАСС) количество животных вырастет. "Региональный запас вакцин, которые производит Орловская биофабрика, составляет около 900 тыс. доз. Этого хватит, чтобы охватить прививками все поголовье", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Ямале провели эксперимент по вакцинации животных в холодное время года, было привито более 15 тыс. животных. В пресс-службе губернатора ЯНАО отметили, согласно выводам специалистов, прививать оленей можно в период с марта по апрель. "Сейчас специалисты анализируют, какие территории и в каком объеме можно будет вакцинировать весной 2018 года. Основной объем противосибиреязвенных мероприятий запланирован на лето этого года", - добавили в пресс-службе.

Впервые в 2017 году власти ЯНАО планируют вживить всему поголовью оленей специальные метки. Уже закуплено более 771 тыс. таких меток, на что из окружного бюджета выделено около 25 млн рублей. В дальнейшем только меченые олени будут допускаться до убойных пунктов, оснащенных оборудованием для "считывания" информации о вакцинации, здоровье животного, его хозяине и территории выпаса. Это необходимо для повышения безопасности продукции и контроля над качеством оленьего мяса.

В Ямальском районе ЯНАО в июле 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тыс. оленей. Диагноз подтвердился у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Первого августа скончался 12-летний подросток от кишечной формы болезни. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек.