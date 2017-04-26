Голосование по программе реновации пятиэтажек в Москве начнется 15 мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Голосование по программе реновации жилого фонда Москвы начнется 15 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями.

"С 15 мая начнется голосование (по программе реновации)", - сказал Собянин.

Ранее руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев сообщил, что жителям Москвы будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов при электронном голосовании по реновации устаревшего жилого фонда (сносу пятиэтажек).

Во время голосования на платформе "Активного гражданина" москвичам предложат ввести свою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, а также уникальный номер СНИЛС, номер лицевого счета, свидетельства о регистрации о собственности. Проверка данных займет четыре дня.

По окончании голосования его результаты будут опубликованы в интернете. У каждого участника будет свой электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Кроме того, горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования, то есть его участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме. Жители также смогут выразить свое мнение о том, включать ли их дом в программу реновации жилого фонда, в центрах госуслуг "Мои документы".

Мэр также гарантировал всем жителям пятиэтажек новые квартиры в своих районах.

"Вопрос в том, можем ли мы гарантировать или не можем гарантировать 100% гражданам, которые хотят остаться в своем районе, решение этого вопроса. Мы достаточно подробно разобрали каждый район, по каждому району определили стартовые площадки и возможности, можно ли запустить реновацию в каждом районе. И сегодня видим, что в старой Москве везде во всех районах есть стартовые площадки, и мы можем гарантировать гражданам, которые хотят остаться в своем районе, остаться в нем, 100% граждан", - сказал Собянин, отвечая на вопрос жительницы района Кузьминки Лидии Парфеновой.

По его словам, соответствующая поправка будет внесена в законопроект о реновации жилфонда Москвы ко второму чтению.

"Мы внесем такую поправку в законопроект ко второму чтению, где пропишем, что граждане получают жилье в тех районах, в которых проживают, если они сами не пожелают переселиться в другой", - подчеркнул мэр.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье