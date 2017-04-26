Исследование: треть учеников, ушедших из школы после девятого класса, жалеют об этом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Почти треть учеников, которые решили завершить свое обучение в школе после девятого класса, впоследствии пожалели о своем решении. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института образования НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении ТАСС.

"30% тех, кто ушел из школы после девятого класса, спустя четыре года ответили, что если бы сейчас у них была возможность поменять свое решение, они бы доучились до одиннадцатого класса", - говорится в материалах.

На вопрос "Если бы у вас была возможность снова сделать выбор - продолжать образование в школе или уйти после девятого класса, что бы вы выбрали?" отвечали те ребята, которые не продолжили обучение в десятом классе, а, в основном, перешли в колледжи и техникумы. 25% ответили, что остались бы в своей школе, 5% - продолжили бы обучение, но школу сменили. Остальные 70% не изменили бы свое решение.

Такие данные получены в ходе очередной волны панельного исследования "Траектории в образовании и профессии" Института образования НИУ ВШЭ, которая проходила осенью 2016 года. В этом исследовании принимают участие почти 5 тысяч девушек и молодых людей из 42 регионов России, которые опрашиваются ежегодно с 2011 года, когда они были учениками восьмых классов. В 2016 году участникам было в среднем 20 лет.