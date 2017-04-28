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Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

Общество
28 апреля, 18:00 UTC+3

В преддверии длинных выходных ТАСС напоминает правила безопасного поведения в лесу

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Материал из 1 страницы
© Денис Кожевников/ТАСС

Пожароопасный сезон в России обычно начинается в апреле и длится до октября. Статистика свидетельствует, что всплеск лесных пожаров наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. В преддверии майских праздников ТАСС напоминает о том, какой урон наносят лесные пожары и какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать их виновником.

В зоне риска 

По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), пожары в этом году начались раньше обычного. Лидирует по количеству и площади пожаров Дальневосточный федеральный округ, на втором месте — Сибирский.

Ведомство прогнозирует гораздо более сложную обстановку как весной и летом, так и осенью. Самым тяжелым месяцем может оказаться июль. 

По информации на конец апреля, пожароопасный сезон уже открыт в 67 субъектах РФ. 

Почему пожаров становится больше

Увеличение количества лесных пожаров и их площадей специалисты связывают с климатическими изменениями последних лет. В частности, уменьшение площади арктических льдов, в совокупности с ростом среднегодовых температур и иными факторами, приводит к изменению режима выпадения осадков — зона выпадения дождей смещается к северу, а на юге таежные районы испытывают одновременно дефицит влаги и длительные периоды повышенных температур, отмечает Рослесхоз.

Подробнее о глобальных изменениях климата читайте в материале "Климатический хаос".

Лесные пожары могут возникать по естественным причинам, например, из-за молнии. Но основным их виновником является человек. Огонь может вспыхнуть от горящей спички, непотушенной сигареты или выброшенной стеклянной бутылки.

Поэтому в пожароопасный период в лесу нельзя:  

Почему нельзя жечь сухую траву

Выжигания сухой травы практически бесполезны, а вред природе наносят огромный. Главная их опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы, предупреждают в МЧС.

  • Весенние палы вредят траве и кустарникам. После палов выживает и первой пускается в рост самая грубая трава и бурьян.
  • Погибают многие насекомые, их личинки, куколки. В огне горят все живые существа — божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей сада и огорода, и участвующие в процессе образования почвы.
  • В огне гибнут кладки и места гнездовий птиц.
  • При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням. Травяные пожары заметно снижают плодородие почвы.
  • В огне могут погибнуть и пострадать даже звери, пресмыкающиеся, земноводные.
  • Нормальная жизнь растений и насекомых на месте поджога восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда. 

С ноября 2015 года бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. 1 марта 2017 года стартовала Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой травы "Береги лес".

Нарушителям правил грозят штрафы от 1 тысячи рублей. А виновники крупного пожара — в зависимости от его последствий — могут стать фигурантами уголовного дела.

Даже если особый противопожарный режим не вводился, с огнем все равно нужно быть крайне осторожным. Использовать открытый огонь можно только в безветренную погоду, предупреждают в МЧС. Также важно не оставлять без присмотра детей и не позволять им играть с огнем. 

В пожароопасный период от посещения леса лучше отказаться. Но тем, кто все же там оказался, и более того, попал в зону пожара, МЧС дает такие советы:

Куда сообщить о лесном пожаре:

  • 01 (112 с моб. тел.) — противопожарная служба
  • 8-800-100-94-00 — прямая линия лесной охраны
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