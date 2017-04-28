Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожара

Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
Алоян проведет бой с никарагуанцем Кардосой 11 мая за интерконтинентальный титул WBAСпорт 28 апреля, 18:00
Не зажечь в праздники: как избежать лесного пожараОбщество 28 апреля, 18:00
Совет Европы удовлетворен работой Минспорта РФ по борьбе с допингомСпорт 28 апреля, 17:42
Средства для российских библиотек собирают в интернетеСоциальная ответственность 28 апреля, 17:42
Жители Лос-Анджелеса смогут собирать дома в "онлайн-конструкторе"Социальная ответственность 28 апреля, 17:38
Опора на вузы: как наука определит будущее российских регионовОбщество 28 апреля, 17:35
Жюри премии "Аврора" выбрало финалистовСоциальная ответственность 28 апреля, 17:32
Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий трудаНовости партнеров 28 апреля, 17:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Пожароопасный сезон в России обычно начинается в апреле и длится до октября. Статистика свидетельствует, что всплеск лесных пожаров наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу. В преддверии майских праздников ТАСС напоминает о том, какой урон наносят лесные пожары и какие правила нужно соблюдать, чтобы не стать их виновником.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), пожары в этом году начались раньше обычного. Лидирует по количеству и площади пожаров Дальневосточный федеральный округ, на втором месте — Сибирский.
Ведомство прогнозирует гораздо более сложную обстановку как весной и летом, так и осенью. Самым тяжелым месяцем может оказаться июль.
По информации на конец апреля, пожароопасный сезон уже открыт в 67 субъектах РФ.
Увеличение количества лесных пожаров и их площадей специалисты связывают с климатическими изменениями последних лет. В частности, уменьшение площади арктических льдов, в совокупности с ростом среднегодовых температур и иными факторами, приводит к изменению режима выпадения осадков — зона выпадения дождей смещается к северу, а на юге таежные районы испытывают одновременно дефицит влаги и длительные периоды повышенных температур, отмечает Рослесхоз.
Подробнее о глобальных изменениях климата читайте в материале "Климатический хаос".
Лесные пожары могут возникать по естественным причинам, например, из-за молнии. Но основным их виновником является человек. Огонь может вспыхнуть от горящей спички, непотушенной сигареты или выброшенной стеклянной бутылки.
Поэтому в пожароопасный период в лесу нельзя:
Выжигания сухой травы практически бесполезны, а вред природе наносят огромный. Главная их опасность заключается в провоцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза экосистемы, предупреждают в МЧС.
С ноября 2015 года бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. 1 марта 2017 года стартовала Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой травы "Береги лес".
Нарушителям правил грозят штрафы от 1 тысячи рублей. А виновники крупного пожара — в зависимости от его последствий — могут стать фигурантами уголовного дела.
Даже если особый противопожарный режим не вводился, с огнем все равно нужно быть крайне осторожным. Использовать открытый огонь можно только в безветренную погоду, предупреждают в МЧС. Также важно не оставлять без присмотра детей и не позволять им играть с огнем.
В пожароопасный период от посещения леса лучше отказаться. Но тем, кто все же там оказался, и более того, попал в зону пожара, МЧС дает такие советы: