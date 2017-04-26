В аппарате российского омбудсмена заявили, что не получали жалоб на пытки в крымском СИЗО

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Заместитель управляющего делами уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев заявил, что во время посещения СИЗО Крыма не получал каких-либо жалоб на якобы применение там пыток.

"По поручению уполномоченного Татьяны Николаевны Москальковой был два дня в Крыму, посещал СИЗО-1 города Симферополя, который у них один и на Крым, и на Симферополь. Встретился с 12 лицами, которые там содержатся (в том числе Панов Е. А., Захтей А. Р., Бессарабов А. Е.), все они из списка (украинского омбудсмена Валерии) Лутковской", - сообщил Соловьев ТАСС.

По его словам, "ни от одного из них не было претензий к условиям содержания в СИЗО". "Они говорят: физическая сила не применялась, унижающее человеческое достоинство обращение не применяется, общаются уважительно, нормально", - утверждает Соловьев. Представитель омбудсмена также заявил, что заключенные СИЗО получают "абсолютно сбалансированное питание". "На питание ни одной жалобы не было, все удовлетворены питанием, все получают передачи с воли, а некоторые получают их в таком объеме, что полностью находятся на питании из дома, на домашнем питании", - рассказал Соловьев.

Кроме того, по его словам, заключенные, которых ранее Лутковская просила навестить российского омбудсмена, получают необходимую юридическую помощь. "У них у всех адвокат по договору, и не один, у кого-то три, у кого-то четыре. Адвокаты имеют возможность встречаться (с заключенными) без ограничений", - сообщил собеседник агентства. По его словам, заключенным предоставляются и свидания с родственниками, в ближайшее время будут удовлетворены просьбы о консультациях у врачей в медицинских учреждениях за пределами СИЗО.

Соловьев признал, что в СИЗО, где содержится 1400 человек, периодически возникает перелимит, хотя и несущественный. "Перелимит у них бывает, но незначительный, в 19-местной камере бывает иногда 20 человек, иногда 21", - пояснил он.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму". Ягланд настаивает на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. При этом генсек СЕ не уточнил, из каких именно тюрем Крыма он получает сообщения о нарушении прав человека и в чем они заключаются.