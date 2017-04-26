Минприроды РФ планирует воссоздать экологические фонды

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды России разработало концепцию нормативного акта, воссоздающего институт экологических фондов. Об этом на "правительственном часе" в Совете Федерации заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"На сегодня считаем задачей первостепенной важности восстановление институтов экологических фондов. Сейчас мы проработали концепцию соответствующего нормативного акта. Уверен, что это актуально не только в целях ликвидации накопленного экологического ущерба, но и для финансирования целого комплекса экологических проектов", - сказал Донской.
Кроме того, министерство подготовило проект документа, который воссоздает фонд для реализации проекта по очистке Волги. Приоритетный проект по очистке и реабилитации Волги предусматривает финансирование в размере 200 млрд руб. Для управления этими средствами, по словам Донского, необходимо отработать механизмы контроля этого фонда.