Генпрокурор РФ подверг критике госорганы за недостаточный контроль за мигрантами

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает недостаточным контроль в России в сфере миграции. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

"В последнее время значительные усилия государства затрачены на создание эффективных механизмов противодействия незаконной миграции. Несмотря на принимаемые меры, количество нарушений законодательства, выявленных прокурорами в этой сфере, остается значительным (в прошедшем году - 40 тыс.)", - подчеркнул Чайка.

"Уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные на них функции по контролю за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Как следствие, сохраняется большое число нелегальных мигрантов", - отметил генпрокурор.