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Генпрокурор РФ подверг критике госорганы за недостаточный контроль за мигрантами

Общество
26 апреля, 12:24 UTC+3
Юрий Чайка считает, что уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные на них функции и из-за этого сохраняется большое число нелегалов
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает недостаточным контроль в России в сфере миграции. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

"В последнее время значительные усилия государства затрачены на создание эффективных механизмов противодействия незаконной миграции. Несмотря на принимаемые меры, количество нарушений законодательства, выявленных прокурорами в этой сфере, остается значительным (в прошедшем году - 40 тыс.)", - подчеркнул Чайка.

"Уполномоченные ведомства не в полном объеме выполняют возложенные на них функции по контролю за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Как следствие, сохраняется большое число нелегальных мигрантов", - отметил генпрокурор.

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