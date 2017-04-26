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Из Стратегии ЗОЖ убрали понятие "вредные продукты"

Общество
26 апреля, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Один из разработчиков документа сообщил, что теперь в нем будут использовать формулировку "продукты, способствующие развитию ожирения и других факторов риска неинфекционных заболеваний"
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Понятие "вредные, нездоровые продукты" убрали из стратегии по формированию здорового образа жизни, сообщил на пресс-конференции один из разработчиков документа, главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

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"Совсем недавно с Миэкономразвития мы пришли к консенсусу формулировки. Мы убрали понятие "нездоровые, вредные продукты", несмотря на то, что в документах Всемирной организации здравоохранения есть понятие "нездоровые" (unhealthy)", - сказал он.

По словам Бойцова, в документе теперь будет использована формулировка "продукты, способствующие развитию ожирения и других факторов риска неинфекционных заболеваний".

Он напомнил, что с середины 90-х в РФ увеличилось употребление колбасы, что явилось одной из основных причин роста ожирения среди населения РФ. "На 17 федеральных каналах ежедневно примерно 30 минут посвящены той рекламе, которая пропагандирует потребление такого рода продуктов" - добавил он. Речь идет в первую очередь о колбасных изделиях, продуктах с избыточным содержанием сахара и соли.

Бойцов отметил, что в рамках согласования документа врачи тесно взаимодействуют с Минкомсвязью. "Пока без достаточного удовлетворения с нашей стороны в плане решения этой проблемы", - сказал он.

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