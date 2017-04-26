Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилого фонда Москвы, внесенный на рассмотрение в Госдуму, позволит сократить сроки строительства новых домов и переселения в них в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями.

"Сегодня по действующему законодательству от начала строительства до переселения, если соблюдать все сроки и процедуры, проходит до трех лет. Мы внесли проект закона, который позволит сократить какие-то сроки, чтобы этот цикл сократить с трех лет хотя бы до полутора лет. Сколько времени понадобится на всю программу, сегодня сказать точно невозможно", - сказал Собянин, отвечая на вопрос москвичей о сроках переселения в новые дома.

Мэр отметил, что у города есть построенный жилой фонд, который можно использовать для реализации программы реновации. "Если у города есть построенный в этом же районе жилой фонд, уже осенью первые переселения будут произведены", - пояснил Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.