Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек

Общество
26 апреля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По действующему законодательству от начала строительства до переселения, при соблюдении всех сроков, проходит до трех лет
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Законопроект о реновации жилого фонда Москвы, внесенный на рассмотрение в Госдуму, позволит сократить сроки строительства новых домов и переселения в них в два раза. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями.

Смотрите также
Жилье для каждого пятого москвича: что известно о новой программе сноса хрущевок

"Сегодня по действующему законодательству от начала строительства до переселения, если соблюдать все сроки и процедуры, проходит до трех лет. Мы внесли проект закона, который позволит сократить какие-то сроки, чтобы этот цикл сократить с трех лет хотя бы до полутора лет. Сколько времени понадобится на всю программу, сегодня сказать точно невозможно", - сказал Собянин, отвечая на вопрос москвичей о сроках переселения в новые дома.

Мэр отметил, что у города есть построенный жилой фонд, который можно использовать для реализации программы реновации. "Если у города есть построенный в этом же районе жилой фонд, уже осенью первые переселения будут произведены", - пояснил Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами Госдумы в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего и ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Смотрите также

Голосование по программе реновации пятиэтажек в Москве начнется 15 мая
Жители пятиэтажек смогут использовать маткапитал для увеличения жилплощади

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос "хрущевок" в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама