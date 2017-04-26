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Замглавкома Росгвардии проверил подготовку парадного расчета войск к Параду Победы

Общество
26 апреля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
В состав расчета вошли более 420 военнослужащих, одетых в новую форму Росгвардии
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Парадный расчет Росгвардии в новом обмундировании прошел тренировку перед Парадом Победы 9 мая в Дивизии имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, их готовность проверил первый замглавкома Сергей Меликов. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"В Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ состоялась открытая тренировка военнослужащих, участвующих в Параде Победы 9 мая 2017 года. Подготовку парадного расчета проверил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов", - сказал собеседник агентства, отметив, что в состав парадного расчета вошли более 420 военнослужащих, одетых в новую форму Росгвардии.

По его словам, подготовка к параду проходила в три этапа. "Сначала совершенствовали одиночную строевую подготовку с оружием и без него, затем оттачивали строевые приемы в составе шеренг и парадных рот, проходя парадным шагом более 8 км. Финалом стало прохождение бойцов в составе войск Московского гарнизона на парадной площадке в поселке Алабино", - уточнили в департаменте.

Замглавкома Сергей Меликов отметил достаточный уровень подготовки парадного расчета. "Моя оценка стандартная, они добились такого уровня, который на данный момент должен быть, не хуже, чем другие расчеты. Пока своим уровнем не блещут, но для этого еще есть время", - сказал он.

В департаменте отметили, что 7 мая военнослужащие Росгвардии примут участие в открытой генеральной репетиции парадных расчетов на Красной площади.

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