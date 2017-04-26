Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Елена Мизулина указала на опасность развития новой интернет-зависимости

Общество
26 апреля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам сенатора, зависимость от просмотра порнофильмов сопоставима с наркозависимостью
Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Мизулина, Москва, 26 апреля

Елена Мизулина, Москва, 26 апреля

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Зависимость от просмотра порнофильмов, формирующаяся из-за доступности соответствующих роликов в интернете, сопоставима с наркозависимостью. Об этом в среду заявила сенатор Елена Мизулина, выступая на Форуме безопасного интернета, который проходит в ТАСС.

"Сегодня во всю уже специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью - это порнозависимость", - сказала она. По словам сенатора, у детей, которые при посещении сети натыкаются на такого рода контент, меняется характер, мышление и поведение.

В своем выступлении Мизулина также привела в пример данные, предоставленные Российским институтом стратегических исследований. "Институт стратегических исследований взял статистику пяти крупнейший порносайтов, являющимися лидерами в порноиндустрии. За 2015 год каждую секунду с одного такого сайта скачивается 75 гигабайтов порнографии, за время существования сайта с 2007 года по 2015 год число просмотров порно в 2,5 раза больше, чем все время существования человечества на Земле", - отметила сенатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама