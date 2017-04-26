Елена Мизулина указала на опасность развития новой интернет-зависимости

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Зависимость от просмотра порнофильмов, формирующаяся из-за доступности соответствующих роликов в интернете, сопоставима с наркозависимостью. Об этом в среду заявила сенатор Елена Мизулина, выступая на Форуме безопасного интернета, который проходит в ТАСС.
"Сегодня во всю уже специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью - это порнозависимость", - сказала она. По словам сенатора, у детей, которые при посещении сети натыкаются на такого рода контент, меняется характер, мышление и поведение.
В своем выступлении Мизулина также привела в пример данные, предоставленные Российским институтом стратегических исследований. "Институт стратегических исследований взял статистику пяти крупнейший порносайтов, являющимися лидерами в порноиндустрии. За 2015 год каждую секунду с одного такого сайта скачивается 75 гигабайтов порнографии, за время существования сайта с 2007 года по 2015 год число просмотров порно в 2,5 раза больше, чем все время существования человечества на Земле", - отметила сенатор.