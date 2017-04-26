Назарбаев призвал молодежь не "покрываться черными платками"

АСТАНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодежь смотреть в будущее, а не в прошлое, а также не носить черные хиджабы. Такое заявление лидер республики сделал в ходе своего выступления на XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с повесткой дня "Стабильность, единство, согласие - основа модернизации".

"Нам нельзя двигаться вперед, а голову повернуть назад. Можно споткнуться о любой камень и голову разбить. То есть (необходимо - прим. ТАСС) отказаться от того, что не подходит для сегодняшнего дня, отказаться от стереотипов, которые у нас есть. Не случайно мы смотрим на развитие различных регионов мира, исламский мир, вот этот терроризм тянет назад в средневековье", - отметил Назарбаев, говоря о модернизации общественного сознания казахстанцев.

"Я поэтому молодежь предупреждаю от того, чтобы не идти назад. Покрываться черными платками вообще не присуще казахам, и вообще всем нам. Если другие какие-то атрибуты чужого привносить сюда, как тогда можно двигаться вперед? Идентичность означает, что мы все должны придерживаться одной цели и двигаться к этой цели вместе, как это делает АНК", - подчеркнул президент Казахстана.

Ранее Назарбаев в ходе встречи с представителями Духовного управления мусульман Казахстана предложил законодательно запретить девушкам "полностью покрывать себя черными одеяниями", отметив, что это не соответствует национальным традициям.

Ассамблея народа Казахстана создана 1 марта 1995 года по инициативе президента республики Нурсултана Назарбаева. Деятельность АНК направлена на реализацию государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в республике, повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Одной из главных особенностей АНК является представительство интересов этнических групп в парламенте страны. Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента, которые представляют ее интересы как совокупность интересов всех этносов страны.