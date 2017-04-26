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Минприроды планирует ужесточить контроль за аукционами по продаже конфискованных животных

Общество
26 апреля, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Помимо контроля аукционов и содержания животных ведомство собирается регламентировать порядок их перемещения через границу
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пленарном заседании Совета Федерации РФ

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на пленарном заседании Совета Федерации РФ

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минприроды планирует в этом году ужесточить контроль за проведением аукционов по продаже конфискованных животных, их дальнейшем содержанием, а также передавать их фондам безвозмездно. Об этом сообщил журналистам в Совете Федерации министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

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"Мы сегодня и предлагаем утвердить такой порядок, который позволит Росимуществу, во-первых, жестко отрегламентировать аукционы. Если речь идет о том, что мы передаем животных на содержание, у тех, кто их приобретает на аукционах, была бы соответствующая инфраструктура, клетки, бассейны... Плюс ко всему отрегламентировать порядок того, как будет контролироваться содержание этих животных после аукциона. Кроме того, мы хотим дать механизмы безвозмездной передачи без аукционов, когда есть соответствующие фонды", - сказал Донской.

Министр добавил, что эти изменения в правилах обращения с конфискованными животными вступят в силу в этом году.

"В этом году будет, у нас уже есть поручение Сергея Борисовича (Иванова - прим. ТАСС), мы уже начали обсуждать... Я надеюсь, мы на правительственных документах остановимся и не будем делать большого закона, соответственно это можно сделать в этом году", - заявил Донской.

Помимо контроля аукционов и содержания животных, Минприроды собирается регламентировать порядок перемещения всех животных через границу. В настоящее время такой порядок есть лишь для видов, занесенных в список СИТЭС или Красную книгу.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов 25 апреля призвал исправить постановление правительства по обращению с конфискованными животными и сделать его "более гуманным".

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