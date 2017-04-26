В Заполярье разработана нормативная база для обеспечения многодетных участками земли

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МУРМАНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области разработали и приняли всю необходимую законодательную базу для предоставления многодетным семьям участков земли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В целях решения задач по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, региональным правительством принята вся необходимая нормативная правовая база", - сказали в пресс-службе.
По данным властей региона, на 1 января этого года на учет поставлено 2556 многодетных семей, что составляет 42,8% от общего числа. Им предоставлено 1049 земельных участков. В 2016 году субсидия областного бюджета в размере 45,76 млн рублей на компенсацию обеспечения участков инфраструктурой выделена 16 муниципальным образованиям.
"За счет этих средств осуществляется оплата за технологическое подключение к электрическим сетям 117 участков, присоединение 72 участков к системе водоснабжения, построены грунтовые проезды к 12 участкам, начаты работы по строительству грунтовых подъездов, а также по строительству сети водоснабжения", - отметили в пресс- службе.
В 2017 году объем субсидии на мероприятия по планировке территории, формированию земельных участков для многодетных семей и обеспечение их объектами инфраструктуры составляет 45,76 млн рублей. На основании конкурсного отбора средства распределены 13 муниципальным образованиям региона.
Для поддержки многодетных семей, желающих построить частное жилье на выделенных участках, в регионе разработан комплекс мер государственной поддержки. Одной из таких мер является предоставление наиболее нуждающимся многодетным семьям, получившим земельный участок, целевой субсидии на приобретение основных строительных материалов (песок, щебень, арматура, цемент).