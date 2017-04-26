Аксенов: Крым с разрешения МИД РФ готов принять Комитет по предупреждению пыток из СЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым с разрешения МИД России готова принять миссию действующего под эгидой Совета Европы (СЕ) Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Об этом в среду журналистам заявил глава региона Сергей Аксенов, комментируя соответствующее предложение генсека СЕ Турбьерна Ягланда.

"Если Министерство иностранных дел России разрешит визит данной делегации, пожалуйста, никаких проблем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. При этом Аксенов сообщил, что ничего не слышал о пытках в крымских тюрьмах.

"Ничего не слышал о пытках в Крыму <…> Мне регулярно поступают обращения от граждан, и поверьте мне, что, если бы здесь кого-то пытали, их родственники уже были у меня и в прокуратуре, в том числе если бы это имело отношение к каким-то иностранным гражданам", - сказал Аксенов.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах в Крыму". Ягланд настаивает на направлении миссии Европейского комитета по предупреждению пыток в Крым. При этом генсек СЕ не уточнил, из каких именно тюрем Крыма он получает сообщения о нарушении прав человека и в чем они заключаются.